Velletri, pastore asiatico uccide a morsi uno yorkshire e scappa: fermato dallo sparo di un cacciatore

Velletri, un cane di razza pastore asiatico ha seminato il panico questa mattina intorno alle 12 in via Cinelli, in una contrada rurale isolata, dopo essere scappato dalla proprietà dove vive approfittando del cancello automatico rimasto aperto per pochi secondi necessari al suo padrone per uscire con la macchina.

L'aggressione

Il cane ha dapprima aggredito e ucciso a morsi un piccolo cane yorkshire in un cortile di proprietà di una ragazza che abita poco distante. E poi ha seminato il panico tra i residenti. Solo lo sparo di fucile ad opera di un cacciatore 58enne della zona è riuscito a fermarlo, colpendolo sulla parte laterale della testa, mentre nella sua proprietà stava aggredendo moglie e cognata.

Le indagini sono seguite della polizia locale di Velletri, giunta sul posto con due pattuglie, mentre la sala operativa del 112 inviava sul posto anche alcune volanti dei commissariati di polizia vicini visto la pericolosità del cane in fuga.

Foto Luciano Sciurba