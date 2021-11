In Piazza della Minerva a Roma “Close the Gap”, la campagna di Coop per promuovere la parità di genere femminile e combattere le disparità. Tante le azioni la petizione “Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso” promossa dall’associazione “Onde Rosa” per abbassare l’Iva sugli assorbenti al 4%. Su questo punto, un primo risultato è stato raggiunto grazie alla recente approvazione del Governo sull’abbattimento dell’Iva dal 22% al 10% sugli assorbenti.

(foto Davide Fracassi/Ag.Toiati)a