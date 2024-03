Maratona Acea a Roma, 20.000 concorrenti attesi nella Capitale: le foto dell'inaugurazione dell'Expo e dei top runner

La Acea Run Rome the Marathon «sarà un evento globale e popolare straordinario. C'è un clima di grande attesa per quello che per noi è un evento unico, forse il più grande che ci sia. Abbiamo quasi 20 mila concorrenti, complessivamente 40 mila persone che correranno, 70 mila in questo villaggio, una specie di casa degli atleti, dell'ambiente e della solidarietà. Con Acea abbiamo voluto caratterizzare questa gara sui temi sostenibilità e della solidarietà». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel corso dell'inaugurazione dell'Expo Village 2024 di Acea Run Rome The Marathon al palazzo dei congressi, a Roma.

