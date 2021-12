Roma, torna la linea del tram 2 Flaminio-piazza Mancini

Dopo oltre un anno di interruzione, la linea tram 2 a Roma è rientrata in funzione nella mattinata di oggi. La tratta, che è stata ferma per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato, collega piazzale Flaminio-Piazza del Popolo a piazza Mancini, percorrendo via Flaminia-viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio, connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell'Auditorium e del Maxxi. Erano presenti alla riapertura della linea il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e la presidente del Municipio II Francesca Del Bello. (fotoservizio di Luca Bonaccorso / Ag. Toiati)