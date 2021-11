Roma, 200 droni hanno illuminato il cielo della Capitale: ecco perché

In occasione dell'uscita nelle sale italiane di "Eternals", Il nuovo film Marvel Studios diretto dalla regista Chloé Zhao, il cielo di Roma è stato illuminato da duecento droni che hanno realizzato una spettacolare coreografia. L'imponente gruppo di droni si è mosso grazie al lavoro di quarantasette professionisti tra italiani e francesi, diretti da Luca Toscano del Gruppo Artech e ha sorvolato il Foro Romano all'interno del Parco Archeologico del Colosseo creando una magica atmosfera tra storia, cultura, tecnologia e creatività. I droni si sono sollevati dalla splendida terrazza degli Horti Farnesiani e dalla Casa delle Vestali creando una suggestiva scia luminosa oro, blu e bianca che si è trasformata in una costellazione tridimensionale ispirata al film, per poi formare l’atteso titolo “Eternals”, largo oltre 130 metri e la scritta “Solo al cinema”.