Roma, oggi al Club Magico le star della magia per una notte tra prodigi, stupore e social con il "Battesimo della Bacchetta Magica"

Al Club Magico Roma le star della magia per una notte tra prodigi, stupore e social con il "Battesimo della Bacchetta Magica". Dal mondo della fantasia a quello della magia. Da Mago Merlino a Harry Potter il fascino di prodigi e misteri non ha età ed è per questo che il Club Magico Roma ha pensato di aprire oggi le sue porte a grandi e piccini con un evento, ad ingresso gratuito, dedicato a tutti coloro che sognano ad occhi aperti.