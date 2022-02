Tom Holland è a Roma per la presentazione di "Uncharted"

A poche settimane dal trionfo globale di Spider-man: No way home diventato il sesto film con gli incassi più alti di sempre, Tom Holland, divo britannico che a 25 anni è entrato nel sempre più ristretto Olimpo delle star considerate una garanzia per le mega produzioni hollywoodiane, si presenta come volto simbolo di un altro potenziale nuovo franchise. A Roma ha presentato Uncharted di Ruben Fleischer, tratto dall'omonima serie bestseller di videogiochi action adventure (oltre 40 milioni di copie vendute in 15 anni), creata da Amy Hennig e sviluppata da Naughty Dog per Playstation (che qui è coproduttrice con Playstation productions). (Foto Gabrielli/Ag.Toiati)