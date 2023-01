Lanuvio, aperta la camera ardente di Anna Maione (foto Video Luciano Sciurba)

Lanuvio, è arrivato alle 11 nella chiesa di San Giovanni Battista, il feretro di Anna Maione la 15enne morta l'altro ieri per malore improvviso, a causa di un aneurisma cerebrale. Era stata trasportata d'urgenza al Bambin Gesù di Roma dove è deceduta l'8 gennaio in seguito al tragico malore del giorno prima. La camera ardente sarà aperta fino all'orario del funerale alle 15.30. Le esequie si terranno all'aperto nella piazza della chiesa parrocchia, visto le centinaia di presenti previsti da Aprilia, Campoleone e Lanuvio. Cittadine dove lei e la sua famiglia erano molto amati e apprezzati, per il prezioso contributo dato da sempre alla vita sociale, alla chiesa di Campoleone, dove con il padre Giuseppe e la mamma Imma, realizzava degli splendidi presepi artistici. Anna Maione, era molto conosciuta e apprezzata anche come eccellente giocatrice di pallavolo con la Volley Aprilia. Sul posto da stamattina ci sono già i varchi con la protezione civile e la polizia locale, interverranno anche i sindaci di Lanuvio e Aprilia e le rispettive amministrazioni comunali. Foto Video Luciano Sciurba