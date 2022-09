Santa Maria delle Mole (Marino), inferno di fuoco in un garage per l'incendio di numerose auto: evacuate 32 famiglie. Foto Luciano Sciurba

Santa Maria delle Mole (Marino) - È stato un vero e proprio inferno di fuoco quello scoppiato in un garage per l'incendio di numerose auto, i vigili del fuoco, giunti sul posto con numerose partenze e autobotti, insieme ai carabinieri hanno fatto evacuare 32 famiglie. L'incendio è divampato da una delle 10 auto parcheggiate coinvolgendo anche le altre, l'evacuazione delle due palazzine del civico 18 B di via Einaudi è stato necessario per i danni che il fuoco ha provocato agli impianti idrici ed elettrici dello stabile, che necessitavano anche di alcuni controlli strutturali che sono stati fatti in giornata da una ditta specializzata chiamata dall'amministratore di condominio . Stamattina sul posto gli agenti della polizia locale di Marino insieme agli uffici dei servizi sociali comunali che si sono accertati della situazione. Le 32 famiglie sono ospiti da parenti, amici, familiari e alcune in strutture ricettive a cura del comune. Tra stasera e domani mattina le abitazioni potrebbero tornare ad essere abitate dopo i controlli e i lavori del caso, anche il soffitto del vasto garage ha subito danni dalle fiamme molto alte che si sono sviluppate, i pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore per bonificare il tremendo incendio. Foto Luciano Sciurba