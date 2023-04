Genzano, oltre cento studenti in mountain bike per "La Pedalata per la Pace"

Genzano, in occasione della "Giornata Mondiale per lo sviluppo dello Sport e la Pace" che ricorre domani 6 aprile, indetta dall'Onu, oltre 100 studenti, presenti anche i loro insegnanti, questa mattina hanno partecipato per le vie del centro della cittadina dei Castelli Romani all'iniziativa " La Pedalata per la Pace". Manifestazione sportiva e sociale organizzata dalla scuola Giuseppe Garibaldi. La carovana dei ragazzi in mountain bike è partita dalla zona di via dell'Olmata, ha fatto tappa in piazza Frasconi per poi arrivare al piazzale della scuola in via De Amicis. Dove ad attenderli c'era la dirigente dell'istituto comprensivo "Garibaldi" Riccarda Garra, che insieme al consigliere comunale delegato allo sport Gianluca Ercolani, ha ringraziato tutti gli studenti della scuola media e i loro insegnanti che hanno partecipato alla pedalata amatoriale contro ogni forma di guerra e di violenza nello sport e nella vita. Presenti all'iniziativa anche i soccorritori in bicicletta della Croce Rossa Italiana, Comitato Comuni dell'Appia e il presidente dell'Avis di Genzano Federico Antonangelo che donato le magliette dell'associazione ai partecipanti . Foto Luciano Sciurba