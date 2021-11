Genzano, 7 auto a fuoco in via Pandolfi: saputa la notizia alcuni proprietari hanno accusato malori (foto Sciurba)

Genzano, nottata di fuoco con 7 auto incenerite dalle fiamme tra le 2.30 e le 3, quando i residenti di via Pandolfi, a ridosso del centro cittadino sono stati svegliati dal suono delle sirene e dal rumore dello scoppio delle gomme e delle fiamme altissime. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per cercare di capire, ma sarà difficile, se si è trattato di un corto circuito partito dalla prima auto parcheggiata in salita o di un atto doloso. Alcuni dei proprietari delle auto nel vederle ridotte stamattina al risveglio a un cumulo di cenere hanno accusato dei malori, molte delle auto erano nuove e alcune usate per lavoro. Poco fa un altra auto è andata a fuoco improvvisamente in via Napoli, sempre in una zona densamente abitata. Foto Video Luciano Sciurba