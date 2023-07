Fiumicino, dopo lo sciopero l'aeroporto torna operativo: maggiore l'afflusso di viaggiatori, tipico del mese di luglio

ANSA) - ROMA, 16 LUG - Dopo lo sciopero di otto ore di ieri

del personale dell'handling e dei piloti e assistenti di volo di

Vueling e di Air Malta, all'AEROPORTO DI FIUMICINO si è tornati

ad una piena operatività. Forte l'affluenza dei viaggiatori,

soprattutto gruppi organizzati, vacanze studio con i genitori al

seguito. Al normale afflusso di persone in partenza, tipico di

un fine settimana estivo, si sono aggiunti i viaggiatori per i

quali è stato necessario riprogrammare i voli a seguito delle

cancellazioni dovute allo sciopero di ieri. I voli in partenza

al terminal 1 e al terminal 3 al momento risultano regolari.

(ANSA).