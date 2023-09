Roma: un elicottero, droni e cani antidroga a Tor Bella Monaca

All'alba, con oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono partite due ampie operazioni congiunte ad alto impatto a Roma e Napoli. A Roma, l'azione coinvolge anche la Polizia Locale di Roma Capitale e si concentra nel quartiere di Tor Bella Monaca, sono state effettuate perquisizioni in oltre 80 appartamenti alla ricerca di armi e droga in via dell'Archeologia. A Napoli, l'attività si svolge nei Quartieri Spagnoli con numerose perquisizioni e controlli di persone e veicoli sospetti.+

Operazione delle forze dell'ordine a Tor Bella Monaca

Un elicottero e diversi droni stanno sorvolano la zona a Roma, mentre i cani antidroga, al seguito degli operatori delle forze dell'ordine, stanno setacciando box, cantine e abitazioni. Sul posto sono presenti numerose squadre di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che stanno setacciando la più grande piazza di spaccio del quartiere. Verifiche stanno interessando anche le palazzine popolari. In tutto sono in campo circa 500 unità delle forze dell'ordine, coadiuvate anche da vigili del fuoco e vigili urbani. Presente anche il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Nel corso delle attività vengono controllati i box auto e gli appartamenti, anche per scovare eventuali occupazioni abusive. In campo anche gli operatori di Acea e Ama per il ripristino del decoro ambientale. L'operazione è stata avviata a pochi giorni di distanza dall'aggressione al prete antimafia don Antonio Coluccia.