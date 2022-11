Castel Gandolfo, morto un ragazzo di 26 anni: con il suo scooter è finito sotto una macchina in via Appia Nuova (fot Sciurba)

Castel Gandolfo, ieri sera poco prima delle 20.30 un'altra tragedia della strada su via Appia Nuova al km 22.500, un ragazzo di 26 anni C.P. di Marino,ha perso la vita finendo con il suo scooter contro una Jeep Renegade che proveniva dal senso opposto, in direzione Roma, mentre lui saliva verso Albano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della gazzella radiomobile e il 118 di Albano, per il govane non c'è stato nulla da fare è morto sul colpo nello scontro contro la macchina, il conducente della Jeep, sotto shock e con qualche contusione lieve è stato trasportato all'ospedale dei Castelli di Ariccia, la strada è stata chiusa dalle 20.30 alla mezzanotte circa. Foto Luciano Sciurba