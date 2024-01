Anzio e Nettuno, 80esimo anniversario dello Sbarco del '44: le commemorazioni con il ministro Sangiuliano e il sottosegretario Rauti

Anzio e Nettuno, per l'80esimo anniversario dello Sbarco Alleato del 22 Gennaio del 1944, si sono tenute questa mattina diverse iniziative e commemorazioni alla presenza di molte autorità militari, religiose, civili, del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e del sottosegretario al Ministero della Difesa Isabella Rauti.

Alla spiaggia del sito "Osservatorio Cortese" nei pressi del Poligono Militare di Nettuno, sede del centro Uttat, è stata anche scoperta una grossa stele in marmo bianco dedicata ai caduti dello Sbarco. Alla presenza oltre che dei due rappresentanti del governo Meloni, del comandante dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri colonnello Dario Porfidia, dell'arcivescovo militare Santo Marcianò e del generale di Corpo di Armata Luciano Portolano, direttore generale della Difesa. Questi ultimi due hanno fatto degli autorevoli interventi in merito, dopo la proiezione del film documentario sullo Sbarco del 44, proiettato in mattinata al Centro Uttat.

Altri incontri e manifestazioni si sono tenute nelle piazze dei due comuni balneari dove ci sono i monumenti ai caduti e nei cimiteri di guerra, alla presenza delle scuole, molti sindaci, consiglieri comunali e regionali, onorevoli, senatori, commissari prefettizi e il viceo sindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna. Sono intervenuti anche molti comuni della provincia di Roma, con i loro Gonfaloni, portati dagli agenti della Polizia Locale e molti rappresentanti delle forze dell'ordine e forze armate, locali, regionali e nazionali. Foto Luciano Sciurba-Giancarlo Boldacchini.