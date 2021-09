Fiumicino aeroporto Leonardo da Vinci: partito il corteo dei lavoratori Alitalia

Con fumogeni arancioni, ripetuti schiamazzi di trombette e persino un furgoncino con sopra alcuni manifestanti , i lavoratori di Alitalia radunati davanti al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, nel frattempo saliti ad oltre 300, facendo stanno valere le loro proteste contro i licenziamenti della compagnia e le altre tematiche scottanti del settore aereo. "Nel tardo pomeriggio di ieri il Governo, con la complicità di alcuni noti partiti politici come Italia Viva e Lega - sostiene Antonio Amoroso, della segreteria nazionale dell' Unione Sindacale di base - ha rinviato al 5 ottobre la votazione delle mozioni presentato contro il progetto ITA e contro lo scelte palesemente contrarie ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali portati avanti da Altavilla." "Perché non devono essere sempre le lavoratrici ed i lavoratori a pagare per la crisi del trasporto aereo - sostengono a loro volta a Fiumicino gli esponenti sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl - e per le scelte imprenditoriali sbagliate. Continueremo a lottare e non ci fermeremo, fino a quando non avremo raggiunto il rispetto delle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori".