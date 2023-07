Patrick Zaki, le prime foto da libero dopo la grazia. Lo studente egiziano fa il segno della vittoria: «Grazie»

Patrick Zaki è libero. Queste sono le prime foto dello studente scattate a Nuova Mansura dopo la grazia. «Ora sono libero, penso a tornare in Italia il prima possibile, speriamo che avvenga presto»: lo ha detto Patrick Zaki ai giornalisti nei pressi della Direzione di polizia di Nuova Mansura subito dopo essere stato rilasciato. «Sto pensando a ritornare a Bologna, ad essere con i miei colleghi all'università», ha detto ancora il neolaureato dell'Alma Mater. «Ora torno al Cairo», ha detto ancora incalzato da domande. «Direttamente?», gli è stato chiesto dall'ANSA (ossia senza passare per Mansura, dove la famiglia ha una casa): «Il Cairo», si è limitato a rispondere Zaki.

«Un grazie a Bologna, un grazie all'Università, al rettore, a chiunque lì, alla mia gente a Bologna. Sono parte della comunità di Bologna, appartengo a loro, sicuramente»: lo ha detto a giornalisti Patrick Zaki subito dopo essere rilasciato a Nuova Mansura. «Sono veramente contento per quello che hanno fatto per me da anni», ha aggiunto. «Hanno dimostrato un vero impegno nei confronti del mio caso e adesso sono libero», ha detto ancora Patrick.