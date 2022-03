Serghej Shoigu, l'uomo di Putin che ha in mano uno dei 3 codici dell'atomica

66 anni, nato in Cadan, nella Russia siberiana, da padre giornalista e politico e madre contadina di origini ucraine. Serghej Kuzugetovic Shoigu, fedelissimo di Vladimir Putin è il ministro della Difesa russo che ha in mano uno dei tre codici per l'attivazione di un attacco atomico in caso di guerra nucleare.

Laureato in ingegneria civile all'Istituto politecnico di Krasnojarsk, non ha mai prestato servizio militare, anche se è noto per aver reintrodotto l'obbligo per gli ufficiali dello stato maggiore di indossare l'uniforme della vittoria (la divisa sovietica del 1945).

Diventato ministro della Difesa nel 2012 su richiesta di Putin è considerato uno degli uomini più vicini al leader del Cremlino, con cui ha anche un rapporto personale e con il quale condivide alcuni hobby come la pesca. Privo di esperienza militare - non ha mai prestato servizio nell'esercito - è diventato un personaggio di spicco in Russia dopo i successi in Crimea (2014) e in Siria.