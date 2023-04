Musetti batte Djokovic a Montecarlo e vola ai quarti di finale: sarà derby con Sinner

Impresa di Lorenzo Musetti a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto in tre set Novak Djokovic, in un match interrotto brevemente per la pioggia nel secondo set, e si è qualificato per i quarti di finale dove affronterà Jannik Sinner. Il ventunenne toscano è stato molto bravo nel venire a capo di una partita complicata (durata due ore e 54 minuti) nella quale il serbo si è aggudicato per 6-4 il primo set. Vinta la seconda partita per 7-5, Musetti si è disteso nel terzo set conquistato per 6-4 , non senza essersi fatto annullare tre palle-match dal n° 1 mondale sul 5-4. Sinner ha a sua volta vinto una partita rocambolesca contro il polacco Hurckacz nella quale ha dovuto salvare un match-point.

