Mr. Rain smentisce il ritiro dalla musica: «Sono stato frainteso. Non ho nessuna intenzione di fermarmi»

Mr. Rain non si ferma. Contrariamente a quanto emerso nei giorni scorsi, il cantante lombardo non ha nessuna intenzione di mettere da parte la musica. Né ora, né nel futuro prossimo: «Non ho nessuna intenzione di ritirarmi o fare pause e non riuscirei a fermarmi con la musica. Questa cosa è stata totalmente travisata mentre raccontavo il mio ultimo album, sono stato frainteso per aver semplicemente spiegato che volevo imparare a gestire meglio il tempo, e che volevo farmi una vacanza ma a fermarmi non ci penso proprio».