Marco Mazzeschi, chi è l'imprenditore italiano morto a Dubai: indagini in corso

La famiglia ha chiesto chiarezza sulla morte di Marco Mazzeschi, 44 anni, imprenditore reatino, trovato senza vita a Dubai lo scorso 30 ottobre. In un primo momento per la polizia di Dubai si era trattato di un malore, ma ora su richiesta della famiglia è stata aperta un'indagine in Italia. Il 15 novembre è stata eseguita l'autopsia sulla salma, e nell'indagine aperta dalla Procura risulta indagata anche la compagna per omicidio preterintenzionale. Era stata lei a trovare il corpo dell'imprenditore nel suo appartamento e a dare l'allarme.