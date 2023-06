Luna Passos, la modella dall'animo rock: ecco chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin

Modella, nata a Rio de Janeiro (ma di origini olandesi) con l'animo rock e la passione per l'uncinetto e l'hula hoop. Ecco chi è Luna Passos, la fidanzata di Victoria de Angelis bassista dei Maneskin. Sono state paparazzate insieme agli amici su uno yatch a Formentera, mentre tra balli, drink e aperitivi si scambiano baci appassionati.

Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin? Età, carriera, altezza, passioni e Instagram: le curiosità sulla modella brasiliana

Ha calcato le passerelle (tra gli altri) di Yves Saint Laurent o Ginvenchy - ed è comparsa in importanti servizi fotografici finiti su riviste di moda e lifestyle. Lavora in tutto il mondo: New York, Parigi, Milano, Londra, Seoul, Barcellona.

Il suo Instagram è una vetrina di passioni. Non fa l'influencer nel suo profilo (@lunapassoss) che vanta oltre 22mila follower. Tra una sfilata e l'altra pubblica suo scatti personali, le sue avventure tra arte e amici, oltre ovviamenti a scatti dei suoi lavori. I suoi book non possono mancare sui social.