Mounia, la mamma di Nahel in prima linea nella marcia bianca per ricordare il figlio

Mounia, la madre di Nahel, un adolescente ucciso da un poliziotto a Nanterre, è in prima linea nelle manifestazioni per il figlio. É stata lei a radunare le persone in una marcia bianca per Nahel. È molto protagonista in questi giorni: la si è vista agitare un razzo luminoso mentre si trovava in cima a un camion durante la marcia di commemorazione. È stata fotografata a bordo di una piccola moto, abbracciata ai manifestanti. È stata vista piangere. Qualcuno considera il suo lutto controverso, altri l'hanno insultata sui social proprio per questo protagonismo.