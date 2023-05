Carlo Cottarelli, chi è il senatore Pd dimissionario che è stato premier incaricato per tre giorni

Carlo Cottarelli ha 69 anni. È laureato a Siena e alla London School of Economics, dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2017 è stato nel Fondo monetario internazionale. È stato commissario straordinario per la revisione di spesa, nominato dal governo italiano, da ottobre del 2013 a novembre del 2014. Dal 2017 è direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano e visiting professor presso l'università Bocconi.

Nel 2018 in seguito al fallimento del tentativo di formare un governo da parte di Movimento 5 Stelle e Lega dopo le elezioni politiche e alla remissione dell'incarico da parte di Giuseppe Conte sulla nomina di Paolo Savona a ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 28 maggio ha convocato Cottarelli e gli ha conferito l'incarico - accettato con riserva - di formare un governo tecnico provvisorio per guidare il Paese fino a nuove elezioni. Tre giorni dopo Cottarelli ha poi rinunciato perché nel frattempo si erano create le condizioni per il governo gialloverde.

A fine dicembre 2019 Cottarelli aderisce a "Voce Libera", associazione interna a Forza Italia di Mara Carfagna, mentre da marzo 2021 presiede Programma per l’Italia, un comitato scientifico che formalizzerà proposte di matrice liberale per un nuovo programma di governo; tra i promotori ci sono Azione di Carlo Calenda, +Europa, il Partito Repubblicano Italiano e Alleanza Liberaldemocratica per l'Italia.

Alle elezioni politiche del 2022 viene candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Lombardia - 11 (Cremona), sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra in quota Partito Democratico, dove ottiene il 27,37% dei voti, arrivando secondo dietro alla candidata del centro-destra Daniela Santanchè. Tuttavia risulterà eletto senatore al proporzionale, in quanto capolista del Partito Democratico nel collegio plurinominale Lombardia - 02.