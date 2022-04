Amici 21, la confessione social di Andreas Muller: dalla depressione alla crisi con Veronica Peparini. Storia di un amore che lotta

Andreas Muller non sta bene. Il professionista della scuola di Amici, fidanzato di Veronica Peparini, soffre di depressione e per questo non è presente al Serale di Amici 21. È proprio lui a raccontarlo sui social, non si vuole più nascondere Andreas e si confida con i fan. «Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù». Ma il ballerino spiega anche che anche con la compagna, la docente Veronica Peparini le cose non vanno benissimo. «Con lei alti e bassi. Però posso dire che sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!».

Una coppia quella tra Veronica e Andreas che ha fatto sognare e discutere, la classica storia dell'allievo che si innamora del maestro, ma loro sono molto di più, e lo hanno dimostrato in tutti questi anni.

I due si conoscono nel 2015 ad Amici, dove lui entra come allievo, lei è la sua insegnante di danza. Si innamorano tempo dopo, piano piano. «Io l'ho amato prima come allievo, poi con il tempo il sentimento è maturato ed è diventato altro, l'amore che è oggi», ha detto Veronica Peparini a Verissimo tempo fa. E Andreas aveva aggiunto. «A me piacerebbe sposare Veronica, l'ho sempre detto. Forse piacerebbe più a me che a lei».