Dopo l'autobattesimo della prima sera, il finale con la patta dei pantaloni aperta per la seconda prova in gara a Sanremo di Achille Lauro con la sua 'Domenica'. Sul finale della canzone, circondato dall'Harlem Gospel Choir, Lauro si è aperto la camicia e ha slacciato i bottoni dei pantaloni per accennare alla discesa di una mano nelle mutande. E questa volta il FantaSanremo non c'entra.