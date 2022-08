Russia, turisti entrano in Europa attraverso la frontiera della Finlandia che ha deciso di limitare i visti

Turisti russi entrano in Europa attraverso la Finlandia. Questa foto scattata il 28 luglio 2022 mostra dei turisti russi che arrivano in autobus al valico di frontiera di Nuijamaa, in Finlandia. La Finlandia limiterà i visti turistici russi al 10% dei volumi attuali a partire dal 1° settembre, a causa del crescente malcontento per il turismo russo e la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il governo finlandese martedì 16 agosto 2022.