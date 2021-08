Turchia, 11 morti per le inondazioni sulla costa del Mar Nero. «Disastro mai visto in 50 anni»

ISTANBUL - «Un disastro che non abbiamo mai visto negli ultimi 50-100 anni», ha detto ai media locali il ministro dell'Agricoltura, Bekir Pakdemirli. È di almeno 11 morti il bilancio delle inondazioni che hanno devastato le regioni turche sulla costa del Mar Nero. Dieci le vittime a Kastamonu e una a Sinop, località a nord di Ankara. Centinaia le persone già evacuate, i soccorritori sono al lavoro per cercare dispersi tra le macerie di case sbriciolate dalla violenza dell'acqua. Le previsioni stimano che sull'area, dove sono in azione un migliaio di soccorritori, si riverseranno altre piogge.

