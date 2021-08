Perù, autobus precipita in un burrone: almeno 29 morti

È di almeno 29 morti e 20 feriti il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto oggi prima dell'alba in Perù, quando un autobus a due piani della compagnia Len Express è precipitato nella località di Matucana in un burrone profondo 200 metri. Lo ha reso noto la tv America Noticias. I soccorritori hanno indicato all'emittente che si aspetta l'arrivo sul posto di una gru per spostare la carcassa dell'automezzo e poter raggiungere corpi di passeggeri rimasti intrappolati. Testimonianze di sopravvissuti hanno sostenuto che l'incidente è stato causato dall'eccessiva velocità che aveva l'autobus al momento di affrontare una difficile curva.

Il comandante della polizia locale, colonnello Manuel Lozada Morales, ha indicato che sull'incidente è in corso una inchiesta, ed ha aggiunto che secondo i primi elementi a disposizione l'autobus ha prima urtato il fianco di una collina ed è poi precipitato per 200 metri in un burrone, fermandosi a pochi metri dal letto del fiume Rimac. All'origine del disastro, ha infine detto l'ufficiale, potrebbe esservi stato un colpo di sonno dell'autista.