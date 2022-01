Oltre mille persone sono rimaste ferite in due giorni di violenti scontri di piazza in Kazakhstan dove ci sono state anche decine di morti, di cui almeno 400 ricoverati in ospedale e 62 in terapia intensiva: lo ha annunciato il viceministro della Sanità kazako, Azhar Guiniyat, all'emittente tv Khabar-24, citato dall'agenzia di stampa Tass.