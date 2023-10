Elezioni Slovacchia, vincono i filorussi dell'ex premier Fico

Il tre volte premier Robert Fico, con simpatie putiniane e dichiaratamente contrario all'invio di armi all'Ucraina, ha vinto le elezioni in Slovacchia con il suo partito Smer-Ds ottenendo il 23% dei voti. Adesso sarà lui a formare il governo e a diventare primo ministro per la quarta volta. Il duello, che nei sondaggi fino all'ultimo minuto sembrava alla pari, si è concluso con la sconfitta dei liberali di Slovacchia progressista dell'eurodeputato Michal Simecka, che molto probabilmente finirà all'opposizione.