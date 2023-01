Carri armati Leopard, la Germania decide di inviare i tank all'Ucraina: Olaf Scholz parla al Bundestag

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto «sinceramente grato» per la decisione presa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sull'invio di «carri armati tedeschi in Ucraina», ma anche per «l'ulteriore ampliamento del sostegno alla difesa e per le missioni di addestramento» oltre al «via libera ai partner per la fornitura di armi simili». Zelensky - aggiunge su Twitter - di avere saputo «di queste decisioni importanti e tempestive in una telefonata con Scholz».

Scholz ha infatti deciso di dare il via libera all'invio di carri armati Leopard all'Ucraina. La decisione è stata comunicata con una nota della cancelleria e Scholz l'ha spiegata in Parlamento. «Non lontano da qui c'è una guerra in Europa. E dobbiamo chiarire che noi facciamo tutto il necessario per sostenere l'Ucraina, ma allo stesso tempo che noi dobbiamo evitare una escalation che porti ad uno scontro fra Nato e Russia. Questo è il principio seguito finora e continueremo a seguirlo», ha detto il cancelliere parlando al Bundestag.