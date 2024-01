Thailandia, la cerimonia di elemosina ai piccoli monaci buddisti per celebrare l'inizio del nuovo anno

Migliaia di devoti si sono riuniti in una cerimonia di elemosina mattutina per offrire cibi e beni di prima necessità a più di 3.000 monaci buddisti per celebrare l'inizio del nuovo anno 2024, l'anno del Drago. Nelle immagini i piccoli monaci buddisti tailandesi camminano in fila per raccogliere il cibo durante la cerimonia al tempio Wat Phra Dhammakaya nella provincia di Pathum Thani, Thailandia.