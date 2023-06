Incendi in Canada, la nube di fumo «catturata» dai sattelliti

Il fumo degli incendi canadesi ha colpito la Norvegia e si riversa nell'Europa meridionale che ha investito la parte orientale degli Stati Uniti. Il fumo ha attraversato gli stati del Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio e West Virginia, prima di raggiungere gli stati del Mid-Atlantic il 10 giugno. I ricercatori hanno usato un modello per prevedere come la nube si sarebbe mossa: «Non è un rischio per la salute ma dobbiamo monitorare la situazione».