Belgorod, bombardamenti ucraini in Russia

Per «diverse ore» le forze armate ucraine hanno bombardato il distretto Graivoronsky nella regione russa di Belgorod. Lo ha dichiarato il governatore Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. Lo riporta Ria Novosti. Ma diversi media ucraini parlano di azioni messe in atto da volontari russi, affiancati alle forze di Kiev. Secondo il governatore, nel villaggio di Kozinka, una casa privata ha preso fuoco a causa di colpi di mortaio, un'altra ha subito danni significativi e anche una recinzione e un'auto sono state danneggiate. Nel villaggio di Gora-Podol è scoppiato un incendio in un magazzino di fieno di una fattoria locale. A Grayvoron, i proiettili hanno colpito il territorio di un'impresa di autotrasporto, non ci sono stati danni, e secondo media indipendenti ucraini anche un check point al confine. Nel villaggio di Zamosc, la recinzione di una casa privata è stata danneggiata. Sui social diversi video sembrano confermare gli attacchi.