Scontri sono scoppiati durante una protesta contro le misure anti-Covid a Bruxelles alla quale prendono parte circa 35 mila di persone. In base a quanto si apprende, la protesta era iniziata in maniera pacifica ma, dopo il lancio di oggetti da parte di un gruppo di manifestanti contro la polizia, gli agenti hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperderli. Nei tafferugli che ne sono scaturiti, assaltate diverse auto della polizia. Indendi in strada.