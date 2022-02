Altaroma, le stoffe preziose di Beltepà uniscono l'Italia alla via della seta

Dai tessuti preziosi della via della seta nel cuore dell'Asia all'arte sartoriale italiana. La moda ha unito l'Uzbekistan all'Italia in occasione dello Showcase di Altaroma che si è svolto dal 2 al 4 febbraio a Cinecittà a Roma con l'obiettivo di promuovere la creatività italiana nel campo della moda in ambito internazionale. Tra i brand emergenti presentati alla Kermesse spicca Beltepà, un'impresa familiare che ha sede a Torino e prende il nome da un un quartiere popolare di Tashkent,capitale dell'Uzbekistan.

Artigianalità, sostenibilità, creatività sono le parole chiave del successo dei capi di questo brand, esempio di incontro tra l'artigianato orientale e il design italiano. Sono una quarantina i passaggi necessari per arrivare dal baco da seta al tessuto finito a mano con telaio di legno.