Serena Melani, la prima comandante donna italiana di una grande nave: chi è

Serena Melani, ecco chi è la prima comandante donna italiana di una grande nave

«È un'onda che viene da lontano: ho impiegato 31 anni per arrivare a questo momento». Così, ai microfoni della Rai, Serena Melani, livornese, prima comandante di grande nave in Italia - nel mondo sono meno di dieci - commenta il nuovo incarico, quello di comandare la Explora I, varata oggi negli impianti di Fincantieri, prima nave di una flotta di quattro della Msc, destinata alle crociere di lusso. La nave entrerà in servizio nel maggio 2023, da oggi - il varo - fino al prossimo anno, la Comandante seguirà le fase di ultimazione della costruzione. «È un ruolo eccitante seguirle, è come un bambino che viene a nascere». Anche il marito di Serena Melani, è un uomo di mare. «È la mia spalla, sempre, in ogni momento», ha concluso.