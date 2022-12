Madrid invasa dalle damigelle: le statue Meninas e le loro battaglie, dalla lotta alla violenza a Coelho

Quinta edizione della Meninas Madrid Gallery, con la capitale spagnola invasa dalle statue di Antonio Azzato, artista venezuelano con origini italo-spagnole. Ispirate al celeberrimo dipinto Las Meninas di Diego Velázquez, conservato al Museo Nacional del Prado, in plastica e alte 1,80 cm, ciascuna ha un messaggio preciso, dalla lotta contro la violenza femminile alla dedica dello scrittore Paulo Coelho. Le opere sono nei luoghi più iconici di Madrid, trasformando la capitale spagnola in una galleria di arte contemporanea a cielo aperto. Scovarle significa scoprire gli angoli più famosi e quelli più inediti della città, tanto che una delle statue si trova in Plaza Raffaella Carrà. -- Simona Verrazzo