Bambina annegata a Torre Annunziata: Vittoria era in spiaggia con la madre

Una spiaggia affollata di bagnanti, una bimba che si allontana verso il mare facendo perdere le proprie tracce. Inizia così la tragedia che ha scosso oggi Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove dopo oltre due ore di ricerche il corpo esanime della piccola Vittoria Scarpa, cinque anni, è stato recuperato al largo. La bambina respirava ancora ma era in condizioni visibilmente critiche ed è morta poco dopo il ricovero nell'ospedale di Castellammare di Stabia. Quando si è resa conto che la piccola si era allontanata, la madre Mina ha inizio ad urlare il suo nome. Un richiamo che ha allertato immediatamente i presenti negli stabilimenti balneari, in particolare tra il lido Risorgimento e il lido Azzurro dove sostavano la donna, Vittoria e la sua sorellina minore.