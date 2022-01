Viareggio, blitz della polizia: sani e salvi il 44enne che si era barricato in casa e il padre 90enne

Viareggio, blitz della polizia poco fa: sani e salvi il 44enne che si era barricato in casa e il padre 90enne. Lo rende noto la polizia dopo l'intervento del Nocs. Il blitz in serata della polizia è seguito alla sparatoria avvenuta a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, intorno alle 14 di oggi, quando un uomo di 44 anni, Gianluigi Ragoni, dopo essersi barricato in casa, ha cominciato a sparare con una pistola calibro 22, illegalmente detenuta, con la quale ha sparato due colpi contro la porta di ingresso nel momento in cui due vigili del fuoco tentavano di forzarla per permettere al personale del 118 di eseguire un trattamento sanitario obbligatorio. Ferito un agente dei vigili del fuoco, che si trova in ospedale: per lui dieci giorni di prognosi per un'abrasione al braccio e una contusione al costato.