Tir carico di pomodori va a fuoco, un giorno d'inferno sull'A16

I pomodori vanno a fuoco sul tir che li trasportava e per gli automobilsti sull'A16 il sabato è da incubo. Oltre all'esodo, infatti, la beffa. L'autoarticolato, cassoni di pomodori è andato a fuoco sulla Napoli-Canosa, in Irpinia, per la precisione nel territorio del comune di Vallata. L'autista con una difficile manovra (Le fiamme sprigionate dal vano motore hanno già avvolto il tir) è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo. Il carico si è disperso sulla carreggiata. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e anche un'autobotte partita dal comando provinciale di Avellino. Disagi notevoli alla circolazione particolarmente intensa nel pomeriggio, quando si e verificato l'incidente. Il tir proveniva dalla Puglia ed era diretto a Nocera.