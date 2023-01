"Santo subito", cori e striscioni in Piazza San Pietro per Ratzinger

"Santo subito". La nebbia che per tutta la durata delle esequie ha avvolto la cupola di San Pietro si è diradata solo quando la bara di Benedetto XVI è stata issata a spalla e portata di nuovo nella Basilica, al termine della funzione. Gli applausi e le voci dalla piazza che gridavano "Santo subito" hanno accompagnato la benedizione di Papa Francesco che ha posto la mano sulla bara per poi sedersi nuovamente sulla sedia a rotelle. Intanto, in piazza, sono sventolate le bandiere della Baviera e quella tedesca.