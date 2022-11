Bergamo, omicidio in casa: una donna accoltella e uccide il suo compagno. Arrestata

Omicidio - Una donna ha ucciso il proprio compagno con una coltellata al petto. È successo in provincia di Bergamo. Poco dopo la mezzanotte, a Morengo, i carabinieri della compagnia di Treviglio hanno arrestato la donna, italiana di 51 anni. La vittima è un uomo di origini nigeriane di 30 anni. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Al momento l'accusa per la donna è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. I fatti sono avvenuti all'interno dell'abitazione di via Umberto I a Morengo dove i due convivevano.