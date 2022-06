Caccia al pirata della strada di Marina di Massa. Quello che nei pressi del lungomare, la scorsa notte, al volante di un'auto ha travolto e ucciso un rumeno di 34 anni in sella alla propria bicicletta. Era da poco passata la mezzanotte e mezza: il conducente, dopo aver investito il ragazzo in via Verdi, non si è fermato. Il corpo senza vita del rumeno è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza dalla bicicletta.