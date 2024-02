Giorgia Meloni a Tokyo: «La collaborazione fra Italia e Giappone si sta espandendo su tutti i fronti»

«Abbiamo avviato il nostro partneariato strategico che si e tradotto in fatti concreti. La collaborazione e significativamente cresciuta. Lo dice la premier, Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con l’omologo Fumio Kishida a Tokyo. Meloni cita una »intensificazione dei rapporti che si traduce in un intercambio commerciale cresciuto del 10%« e una intensificazione della cooperazione sulla ricerca scientifica, in »settori strategici come lo spazio, i semiconduttori, l’energia«.