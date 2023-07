Clima, gli attivisti di Extincion Rebellion invadono la Mole Antonelliana: «Agire ora»

Nuova manifestazione del collettivo ambientalista "Extinction Rebellion" questa mattina a Torino. Fortissimo il segnale lanciato dal gruppo, che stavolta ha deciso di fare irruzione nella Mole Antonelliana, simbolo storico e artistico della città. Muniti di regolare biglietto, circa 20 attivisti sono saliti in cima all'edificio che ospita il Museo Nazionale del Cinema per esporre un grande striscione, con sopra stampate le lettere "Clima: Agire Ora". Messaggio indirizzato a entrambi i governi, regionale e nazionale. Gli attivisti si sono legati con fasce da elettricista alla cancellata di protezione del tempietto in cima alla Mole.