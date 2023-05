Evelina Tomasoni morta per un fulmine: le foto in montagna prima dell'incidente

Non ce l'ha fatta Evelina Tomasoni: la 53enne di Manerbio, nel Bresciano, era stata colpita domenica da un fulmine mentre si trovava sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone in provincia di Brescia, a quota 1800 metri. La donna era stata soccorsa, intubata e trasferita in volo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le sue condizioni erano apparse disperate. Grande appassionata di montagna, Evelina Tomasoni è stata sorpresa dal temporale mentre era con il compagno.