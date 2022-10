SuperEnalotto, caccia al 6 che vale (quasi) 300 milioni.

Il sogno del SuperEnalotto prosegue. Una cifra mai vista, folle per certi aspetti, nel mirino di milioni di italiani: 300 milioni di euro (circa). Nella prossima estrazione (sabato), il Jackpot in palio supererà i 297,2 milioni e, oltre ad essere il premio più alto mai centrato nella storia del gioco, si tratta del Jackpot più "ritardatario" di sempre: l'ultimo 6 da 156 milioni di euro è infatti stato centrato oltre 500 giorni fa (523 per la precisione), il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo. Finora, il periodo più lungo senza 6 era stato di 469 giorni, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016, e il record del premio più alto messo in palio dal concorso Sisal spettava ai 209 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019, poi sul podio anche i 177 milioni vinti nel 2021 grazie alla Bacheca dei Sistemi e infine i 163 milioni conquistati a Vibo Valentia nel 2016.