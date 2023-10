A Gioia del Colle i super caccia della Nato: le foto dell'esercitazione

Per due settimane la maxi esercitazione a Gioia del Colle. All’ingresso della base dell'Aeronautica militare italiana in questi giorni sventolano molte bandiere. Quelle Belgio, Grecia, Portogallo, Turchia, Svizzera, Francia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Polonia e Austria. In più c’è il Flying Squadron 1 della Nato Airborne Early Warning and Control Force, che a Gioia del Colle ha inviato l’E-3A che di solito è schierato a Trapani. L’Italia è membra della “Nato Tiger Association” con il 12° Gruppo Volo del 36° Stormo Caccia, che opera con gli Eurofighter Typhoon, e il 21° Gruppo Volo del 9° Stormo di Grazzanise in provincia di Caserta. Ma per l’occasione l’Aeronautica militare ha schierato anche molti altri suoi assetti. Per le tigri dell'aria il collaudo è andato a buon fine